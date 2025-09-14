Çocukların yabancı cisim yuttuğu nasıl anlaşılır?

Etrafını keşfetmeye başlayan çocuklar, refleks olarak ellerinde bulunan cisimleri ağızlarına götürebiliyor. Böylece de tehlike oluşuyor. Yabancı cisim soluk borusuna kaçtığı zaman tehlike oluştuğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu, “Yabancı cisim yutma en sık yenidoğandan sonra süt çocuğu dönemi dediğimiz bebeklerin etrafını tanırken refleks olarak ellerini alıp ağızlarına götürmeleriyle görülüyor. O dönem en tehlikeli dönemdir. Yani 1 aydan 2 yaşına kadar en tehlikeli dönemdir. Tırnak ve saç madde asite dayanıklıdır. Bu yüzden midede erimiyor. Yabancı cisim yutulduğunda soluk borusuna kaçarsa tehlikelidir. Yutma durumunda bir şekilde çıkarıyoruz. Yabancı cisim yuttuğu zaman boğazındaki dar bir noktayı tıkadığı için yutkunamıyor. Bebek ememiyor buradan anlayabiliriz. Soluk borusuna kaçarsa tehlikelidir. Özellikle 2 yaş altına kuruyemiş verilmemelidir. Ya da taneli bir şey yediriliyorsa konuşturmamak, güldürmemek gerekiyor. En sık yutulan nesneler ise oyuncaklar, para, kuruyemiş oluyor. Yaş büyüdükçe iğne yutulmaya başlanıyor” ifadelerini kullandı.