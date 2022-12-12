Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 7 aileye işlem yapıldı.

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  • 12.12.2022 11:26
  • Güncelleme: 12.12.2022 12:17
Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 7 aileye işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 7 aileye, ‘Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan adli işlem yapıldı. Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 1-30 Kasım tarihleri arasında ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ çerçevesinde kent merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde 16 uygulama yapıldı. Bu uygulamalar neticesinde; 4 bin 805 kişi sorgulanırken, aranması olan 15 şahıs yakalandı. Okulla alakası olmayan 2 şahsa ise idari işlem yapıldı. 399 okul servis aracı/sivil araç denetlenirken, 7 araca işlem yapıldı. 45’i internet ve oyun salonu olmak üzere 363 umuma açık işyeri, park-bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Öğrenci ve gençlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetimlerin ve kontrollerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

İHA

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