'Çocukluk çağı aşılamaları düzenli olarak yapılmalı'

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Nagihan Erdoğ Şahin, “Aşılar enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmada bilinen en etkili müdahalelerden birisi. Her yıl 24-30 Nisan arasındaki tarihleri Dünya Aşı Haftası olarak kutluyoruz. Bu haftanın amacı aşılamanın önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak. Bilindiği gibi aşılar pek çok hastalığın önüne geçerek bu hastalıklara karşı ölüm ve sakatlıkları önleyen bir yöntem. Genişletilmiş bağışıklama programımız sayesinde de son 50 yılda gerçekten çok büyük başarılara imza atıldı. Bu başarılardan en önemlisi tarihte büyük salgınlara ve ölümlere yol açmış olan çiçek hastalığı artık tamamen ortadan kaldırıldı. Yine benzer şekilde çocukluk çağında bulaşıcı ve önemli bir hastalık olan poliomielit. Yani çocuk felcinde de artık sona yaklaşılmış durumda” diye konuştu.

“KIZAMIK VAKALARI BELİRGİN ORANDA AZALDI”

Sözlerini sürdüren Şahin, şöyle konuştu: “Dünyanın pek çok bölgesi bu hastalıktan arındırılmış bölge olarak ilan edildi. Yine kızamık vakaları belirgin oranda azaldı. Bütün bunlar aşılamanın başarıları arasında gösterilebilir. Çocukların sağlıklı yaşam hakları var. Bu onların yaşamlarının ilk anlarından itibaren koruyucu sağlık hizmetlerine erişim haklarını da içeriyor. Aşılar da bu noktada en etkili araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla ebeveyniler olarak hem çocuklarımızı korumak adına hem de toplumu korumak adına çocukluk çağı aşılamalarının düzenli olarak yapılmasını öneriyoruz.”