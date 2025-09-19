Çocuklukta başlayan kaygı, yetişkinlikte de etkisini sürdürüyor

Ebeveynlerin psikolojik durumu, çocuğun ruh sağlığını etkiliyor. Annenin kaygılı olma durumunda çocuk da kaygılı bir şekilde büyüyor. Böylece çocukluktan başlayan kaygı durumu yetişkinlikte de sürüyor. Psikolog Dicle Şimşek konuyla ilgili, “Diyelim ki çocuk reddediliyor ve anneden zamanla kaçınmaya başlıyor. İleride, yetişkinlikte bu durum neye etki eder? Bağlanma stiline etki edebilir. Bu bağlanma stilinin ne olduğunu sorarsanız, evet, çocuk kaçıngan bir partner haline dönüşebilir. Kaçıngan partner nedir? Çok fazla yakınlaşmak istemez. Anne kaygılı, bu durum birçok çocuğa evham yapar ve çocuğun kaygılı bir şekilde büyümesine neden olur. Sürekli bir içsel kaygı vardır. Çocuk, bu kaygıyı ve bağlanma stilini yetişkinlikte sürdürmek ister. O artık, bu bağlanma stilini kendi konfor alanı haline getirir. İşte, çocuklukta başlayan kaygı durumu, yetişkinlikte de etkili olmaya devam eder” ifadelerini kullandı.