Psikolojik Danışman Beşgül, “Çocuklukta karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar yetişkinlikte derin izler bırakıyor”



Psikolojik Danışman- Aile Danışmanı Evren Beşgül, yaralı içsel çocuk konusu ile ilgili, “Yaralı içsel çocuk dediğimiz, çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış, bu ihtiyaç sevgi, güven, görünme gibi ihtiyaçlardır. Bunlar yeterince karşılanmamışsa çocukluk dönemimizde yara alırız. Görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizlerde yaralar oluşturur” dedi.

Psikolojik Danışman- Aile Danışmanı Evren Beşgül KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programında moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Psikolojik Danışman Beşgül, çocukluk döneminde sevgi, güven, şefkat, anlaşılma ve kabul görme gibi temel ihtiyaçların büyük önem taşıdığını belirterek, “Yaralı içsel çocuk dediğimiz, çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış, bu ihtiyaç sevgi, güven, görünme gibi ihtiyaçlardır. Bunlar yeterince karşılanmamışsa çocukluk dönemimizde yara alırız. Görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizlerde yaralar oluşturur. Bu dönemde takılıp kalan, büyüyemeyen çocuk tarafımızda yetişkin tarafımızda halen bizimle beraberdir. Çocuklukta sevgi, güven, şefkat, görünme, anlaşılma, kabul edilme gibi ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ya da tutarlı şekilde karşılanmadığında çocuk ben değersizim, yetersizim gibi inanç kalıpları oluşturabiliyor. Bu ihtiyaçları ne kadar dengeli ve yeterli miktarda karşılamışsa o kadar sağlıklı yetişkinlere dönüşüyorlar” dedi.