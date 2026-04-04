CodeiX Drone League yarışmasında Wings of Erciyes takımı birinci oldu

Erciyes Koleji ev sahipliğinde düzenlenen CodeiX Drone League yarışmasına, Türkiye’nin farklı illerinden 12 okul katılırken, Erciyes Koleji takımları da yarışmada yerini aldı. Düzenlenen CodeiX Drone League yarışmasında; Storm Knıghts Jr. takımı üçüncü, Erciyes Koleji takımı Hawks of Erciyes ikinci ve Erciyes Koleji takımı Wings of Erciyes birinci oldu. Erciyes Koleji Kampüs Müdürü Behzat Karaderviş, Erciyes Koleji öğrencilerinin yarışmaya gece gündüz çalıştıklarını, yapılan yarışmaya öğrencilerin takım çalışması ile üretkenliklerini ortaya koyduklarını vurguladı. Müdür Karaderviş, “Erciyes Koleji olarak Kayseri’de bir ilkini gerçekleştirdiğimiz CodeiX Drone League, kodlanabilir dronenin ilk yarışmasını Kayseri’de gerçekleştirdik. Burada öğrencilerimiz 2 aya yakın bir sürede hazırlandılar. Gece gündüz beraber takım çalışması ile üretkenliklerini ortaya koydular. Bizim için önemli olan da buydu. Şuna inanıyoruz ki: Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üretenler geleceği tasarlayacaklar. Dolayısıyla öğrencilerimize de bu yönde ilham olmaya çalışıyoruz. Böyle etkinliklere ev sahipliği yaparak da hem ilimizdeki eğitim kurumlarına bu fırsatı sunmuş oluyoruz hem de kendimiz için de çocuklarımız için de güzel bir tecrübe kazandırmış oluyoruz. Sadece bu etkinlikle değil; yakın zamanda ortaokulumuz için Ankara’da da düzenlenecek. Bir robot yarışması da mayıs ayında Antalya’da olacak, oraya da katılacaklar. Bu şekilde teknolojiye ve çocuklarımızın üretkenliğine günü gününden daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bize de bu fırsatı veren CodeiX Drone League organizasyon firmasına da teşekkür ediyorum. Seneye de inşallah aynı ev sahipliğini devam ettirmeye çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

Erciyes Koleji Bilişim Park Koordinatörü Hakan Erdoğan da, bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, 2 hafta sonra da ortaokul öğrencileriyle Ankara’da yarışmaları olduğunu duyurdu. Koordinatör Erdoğan, “Birincilik ve ikincilik ödülünü Erciyes Koleji olarak aldık, çok mutluyuz. Ortalama 40 gün kadar çalıştık. Çocuklarımız çok emek harcadı. Her gün çalıştık, çok istiyorduk, istediğimizi de aldık. Devamının gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu bir başlangıçtı Kayseri için. 2 hafta sonra da ortaokul sınıflarımızla Ankara’da yarışmamız var. Çocuklar çok emek harcadı. Çalışmanın sonucu olarak aldık. Şans değil de çalışmaktı yani” şeklinde konuştu.