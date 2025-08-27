  • Haberler
  • ÇOGEP'in resim kursunda öğrenciler eğitim sürecini tamamladı

Kayseri'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Programı' (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen Resim Kursu'nda 20 öğrenci eğitim sürecini tamamlayarak eserlerini sergiledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Programı" (ÇOGEP) kapsamında gençlerin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Resim Kursu düzenlendi. Bu doğrultuda; 20 öğrenci, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak eserler ortaya koydu. Bu kursta gençlerin sanatsal yönlerini keşfetmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlandı.

Haber Merkezi

