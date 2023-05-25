Coğrafi işaretli Soğanlı bebekleri dünyaya açılıyor

Kayseri'nin coğrafi işaretli Soğanlı bebekleri, Soğanlı Vadisi'ne yapılan yatırımların ardından turist sayısının artmasıyla dünyaya açılacak. Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet Ali Altıntaş, Farklı bir siması var, bu yöreyi yansıtıyor, bu yörenin ismini taşıyor. Dünyada bu bebeklerin ünlü olması Soğanlı Vadisi'nin de bir reklam aracı oluyor dedi.

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  • 25.05.2023 10:57
  • Güncelleme: 25.05.2023 11:29
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Coğrafi işaretli Soğanlı bebekleri dünyaya açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin coğrafi işaretli Soğanlı bebekleri, Soğanlı Vadisi’ne yapılan yatırımların ardından turist sayısının artmasıyla dünyaya açılacak. Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet Ali Altıntaş, "Farklı bir siması var, bu yöreyi yansıtıyor, bu yörenin ismini taşıyor. Dünyada bu bebeklerin ünlü olması Soğanlı Vadisi’nin de bir reklam aracı oluyor" dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’ye atanmasının ardından yatırımların artmasıyla yeni çehresine kavuşan Soğanlı Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana turist sayısında yüzde 100’den fazla artışın olduğu Soğanlı Vadisi’nin coğrafi işaretli ürünü Soğanlı bebekleri de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bebeklerin hem satışının hem üretiminin yapılması nedeniyle ziyaretçilere görsel şölen sunulduğunu aktaran Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet Ali Altıntaş, "Burada bu sene kurduğumuz bir kadın kooperatifimiz var. Bu kooperatif köydeki kadınlarımızın neredeyse tamamını kapsıyor, 41 üyeli bir kooperatif. Kadınlarımızın burada el emeğiyle ürettiği Soğanlı bebeğimiz var. Coğrafi tescili olan ve bu bölgede yıllardır üretilen bir hediyelik eşya. Turistlerimizden de ilgi görüyor. Bunun pazarlanması konusunda tabii ki her zaman kalabalık kar getirecek. Soğanlı meydanında ablalarımız zaten bu satışı yapmaktaydı. Lakin gelen turist kafileleriyle birlikte daha fazla satış yapmaya başladılar. Bir kooperatif oluşumu altında oldukları için bunun organizasyonunda da bir adım ileriye gitmiş oldular. Küçük tezgahlarda üretim yapıyorlar ve sergiliyorlar. Aslında çok güzel de görseli var. Çünkü bulundukları yerde hem satışını yapıyorlar hem üretimini yapıyorlar. Görsel de aslında bir şölen sunuyor gelen misafirlere. Gelen turistlerimiz de bunu ilgiyle seyrediyor. Ablalarımız turizme yabancı değil, yıllardır burada çalışma gerçekleşmiş ve birçok dili satış yapacak kapasitede biliyorlar. Bu diller de yöresel diller değil, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce gibi doğrudan batıdan gelen turiste hitap edecek diller. Burada kendi imkanlarıyla kendilerini geliştirmişler. Gelen turistlerle çok güzel bir diyalog kuruyorlar. Bütün dünyaya tanıtımını yapmayı istediğimiz bir ürün. Farklı bir siması var, bu yöreyi yansıtıyor, bu yörenin ismini taşıyor. Dünyada bu bebeklerin ünlü olması Soğanlı Vadisi’nin de bir reklam aracı oluyor tabii ki" dedi.

Soğanlı bebeği yapan Havva Aris, günde en fazla 5 bebek yapabildiklerini ve turistlerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Soğanlı bebekleri

Soğanlı bebekleri, Soğanlı köyünde 60-65 yaş arası kadınların günümüzde de giydiği yöresel kıyafetlerin 20-70 santim boyunda, 1 santim eninde tahta ve saç iskelet üzerine giydirilmesi ile hazırlanan bez bebeklerdir. Ürün, tamamen yerel özelliklere sahip çeşitli motif ve pullarla süslenmekte ve el işi üretim tekniğiyle hazırlanmaktadır. Soğanlı bebeği; ağaç ve çember iskelet üzerine havlu parçaları ile desteklenerek pazen, basma, patiska ve tülbentle, siyah yün ip veya orlondan örülmüş saçla, baş kısmı aynı kumaşlardan kutnu, kadife ve tülden dikilmiş şalvar, elbise, işlik, önlük, entari ve gelinlik giydirilerek ve elinde mini su testisi, tahta kirmeni mini bebek, tahta yaba veya kolunda kolçak ile süslenir. Renkli ispirtolu kalem, asetatlı kalem veya batik boyası ile yüz hatları çizilir. Üzerinde motiflerle süslenmiş etek, entari ve tül gelinlik olan Soğanlı bebeği üç farklı boyda imal edilir.

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İHA

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