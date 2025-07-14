'Çoğu çiftçi karpuzu tarlada bıraktı'

Kayseri’de bazı marketlerdeki karpuz fiyatı, hal fiyatından daha uygun olunca, bu durum üreticiye yansıdı. Elindeki karpuzu satamayan çiftçi de mağdur oldu. Kayseri halinde konuşan halci Ahmet Bayram, “Biz birinci sınıf karpuza 3.5 TL istiyoruz. O fiyata da veremiyoruz. Bu ropörtaj birilerine zarar verebilir ama biz gerçeği söylüyoruz. Marketçi etiketine 2.75 TL yazmış, 4 TL'de yazan var. Çiftçi ar meselesi yapmış. 16.5 ton karpuzu 46 bin TL’ye verdim. Bunlar çok komik fiyatlar. Hiçbir derdine deva olmaz. Marketçi başka ürünler satıp, karpuzu promosyon olarak veriyor. Karpuzu gözünden çıkartıp cebinden ilave yapıyor” diye konuştu.

Karpuz üretiminin takip edilmesi gerektiğini ve devletin kontrolü altında ekim yapılması gerektiğini savunan Bayram şunları söyledi: “Karpuz üretiminde devletin bir politikası olmalı ve üreticilere destek verilmeli. Bu yıl vatandaş yalnızca karpuzu değil, soğanı ve patatesi de dökecek yer aradı. Ülkemizde dışarıya yönelik ürün üretilmesi gerekiyor. İç piyasa bu yılki karpuzu tüketemedi. Çiftçi çoğu karpuzu tarlada bıraktı. Hiç elini süremeyenler oldu. Bu işi bizden daha iyi organize edecek ekonomistler vardır. Bu sene rezil olduysak, yeni yıla bir tedbir almaları gerekir. İran karpuzunu 35 TL’den yedik. 1 ay sonra da bizim karpuzumuz çıktı ama bizimki nakliyesini kurtarmıyor.”

Ucuz üründen kimsenin para kazanamayacağını ifade eden hal esnafı, “Çiftçi, traktörü ekinin üzerine sürüp ezdirdi. Çünkü karpuzları toplayıp, arabaya yüklese ve buraya getirse kurtarmıyor. Çiftçinin eline bir şey geçmiyor. Bu sene kayısı yok o yüzden Iğdır’dan geliyor. Kayısının kilosu halde 70-80 TL. Dışarıda da 100-150 TL’ye satılıyor. Halci memnun değil. Ucuz maldan kimse para kazanamaz. Bu durumda mahsül çok olduğundan, getirip götürdükleri için yalnızca nakliyeciler kazanır” ifadelerini kullandı.