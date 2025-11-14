Çok konuşulan mikser reklamı ödül aldı

Tokgöz Beton için Adlive Ajans tarafından hazırlanan “Sözlü Mikserler” projesi, mizahı yaratıcı iletişimle birleştiren yaklaşımıyla jüriden tam not aldı.

Bu ödül ile Felis 2025’te Anadolu’dan ödül alan tek şehir Kayseri oldu. Adlive Ajans Başkanı Hasan Köse, “Felis’i Kayseri’ye ilk kez getiren ajans olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Biz bu ödülle, bölgemizde yaratıcı işe inanmanın ve cesur fikirlerin neleri mümkün kıldığını göstermiş olduk. Dileriz ki bu başarı, Kayseri’de ve Anadolu’da tüm ajanslara ilham olur ve katlanarak büyür; yeni fikirlerin, yeni projelerin ve yeni ödüllerin önünü açar. Bu tarz önemli ödüllerin bu şehirden çıkmasını görmek en büyük heyecanımız!” İfadelerini kullandı.