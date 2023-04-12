Çolakbayrakdar: 'Bayram öncesinde işçilerimize müjde vereceğiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bayram öncesinde belediye çalışan işçilere müjde vereceklerini söyleyerek, “En iyisini yapma derdindeyiz ve bunu orada çalışan personellerimizle yapıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından belediye olarak deprem bölgelerinin yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi. Deprem bölgelerinde incelemelerini sürdüğünü kaydeden Çolakbayrakdar, bölgelerde yıkılan binaların 30-40 yıllık binaların olduğunu kaydederek, “Deprem bölgelerinde birçok alanda elimizden gelen imkanlar ölçüsünde çalışmalar yaptık. Belediye faaliyeti adına gündelik işlerde aklınıza ne gelirse o bölgelerde yaptık. Bazı yerlerde 1990 ve 1980 öncesinde yapılmış yapılar var. Onlar yıkılmamış, ayakta duruyor. Bazı yerlerde de hem eski yapılar var hem de yeni diyebileceğimiz yapılar yıkılmış. 30 yılı aşmış yapılarla ilgili orada malzeme ve yapı kalitesiyle ilgili sorunlar var. Yapım metodu ile ilgili sorunlar var. Yapılar mühendislik hizmeti almamışlar. Orada bunlarla ilgili problem var. Daha yeni sayılabilecek yapılarla ilgili de imalatla ilgili hatalar var. Kolonlar patlamış, zemin katlarda kolon kiriş birleşim yerlerinde problemler var. Onlardan dolayı problemler çıkmış. Özellikle Maraş’ta 12 Şubat bölgesinde çok yıkım yok. Binaların yeni yapılmış olması veya oranın biraz daha dağlık olması kurtarmış. Deprem bölgesinde yıkılan yeni yapılarda var ama çoğunluğu 30-40 yıllık yapılar” ifadelerini kullandı.

“Gecekondudan vazgeçmeliyiz”

“Yapım denilen iş; iki tane tuğlayı ve duvarı üst üste koyup, sokaktan ustayı çağırıp da kalıpla, demirle olacak iş değil” diyen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Tek katlıda olsa, çok katlı da olsa bu iş bu kadar basite alınacak iş değil. “Başımızı sokacak bir evimiz olmasın mı” diye zaman zaman karşımıza çıkıyor. Herkesin başını sokacak bir evi olsun ama burası üstünkörü yapılan bir ev olmasın. Allah korusun bir gün geldiği zaman orada sıkıntı yaşanmasın. Toplumsal bir bilinç olarak kafamıza göre bir şeyler yapmaktan, özellikle gecekondu için söylüyorum, bundan vazgeçmek lazım. “Ne olur ki, köy yerinde bir tane bir şey” denilmesi lazım. Allah korusun sıkıntılı zamanda karşımıza böyle bir tablo çıkartabiliyor” dedi.

"Kocasinan’da ağır hasarlı 5 yapı var"

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Kocasinan ilçesinde 5 ağır hasarlı binanın olduğunu kaydeden Çolakbayrakdar, “Kayseri merkezli depremde değil de, ilk depremlerden sonra ağır hasarlı olan Mimarsinan konakları vardı, o yıkıldı. 2 tanede bu gibi Yenimahalle de Serap apartmanı ve Fuzuli de apartman var. 3 tane ağır hasarlı olan, 2 tane küçük yapı olmak üzere 5 tane ağır hasarlı yapı var. Bir tanesi yıkıldı, diğerleri de yıkılacak. 3-4 tane cami minaresi vardı, onlar yıkıldı. Depremden önce yıktığımız bir okul vardı, depremden önce tespit edilen okullarda yıkılacak. Süreç devam ediyor. bütün kamu yapılarak denetimden geçti” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşümde çok ısrarcıyız”

Kentsel dönüşümle ilgili konuşan Çolakbayrakdar; Argıncık’ta kentsel dönüşümü başlatmak için adeta samanlıkta iğne aradıklarını belirterek, “Bir kere evimiz yenileniyor. 50 yıllık binamızdan sıfır daireye geçiyoruz. Bu arada ekstra bir bedel çıkarsa, buna razı olmamız lazım. Yoksa misline misli bir yenilenme dediğimiz zaman, bu şehrinde altından kalkacağı bir dönüşüm olmaz. O yüzden merkezdeki yapılarla ilgili, oradaki değişim biraz da vatandaşın kendi hızlandırmasıyla olacak. Yine belediye olarak bize düşen bir şey var, orada gerekeni yaparız. Argıncık’ta 1 hafta önce bir yerin daha anlaşmasını sağladık. Yapım işini ihaleye çıkıyoruz. Biz sadece anlaşma tarafında varız. Biz burada arsa çözümleyici, kat karşılığı inşaat yapıcı gibi anlaşma yapıyoruz. Böyle bir yöntemle zannetmiyorum ki, Türkiye’de bu işi yapabilecek bir belediye olsun. Çok ağır bir yük. Hepsini tek tek arıyoruz. Tabiri caizse samanlıkta iğne arar gibi. Kocaman Argıncık’ta bu şekilde çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Orada birkaç tane sosyal sorun var. Binanın üzerinde çok fazla mülkiyet oluşması ve orada mülkiyeti olan insanlarda Argıncık’ta yaşamaması. Ya yurtdışında yada başka yerde yaşıyor. “Bir yerler iyileşsin de bizim burada daha fazla etsin” mantığıyla baktıkları için biraz orada sıkıntı var ama Argıncık’ta da başlayacağız. Biz kentsel dönüşüm noktasında 8 senedir çok ısrarcıyız. Hiç pes etmedik. Allah’ta yolumuzu açtı, hep sonuç ortaya çıktı. Niyet hayır, akıbet hayır” diye konuştu.

İşçilere müjde

Sendikal hakları veren ilk belediyelerden bir tanesinin Kocasinan Belediyesi olduğunun altını çizen Ahmet Çolakbayrakdar, bayramdan önce işçilere müjde vereceklerinin altını çizerek, “Deprem bölgesinde 300’ü aşkın personelimiz gitti ve çalıştı. Oradaki çalışmaları görünce gayretlerinin farklı olduğunu gördük. Hiçbirinin böyle bir beklentisi yoktu. “Sabah şuraya gidiyorsun” denildiğinde eşyamı alacağım, çoluk çocukla vedalaşacak mıyım diye bir kaygı yoktu, hemen gittiler. Bir kez daha burada onların hakkını teslim edelim. Alınlarından öpüyorum. Orada ne koşullarda çalıştıklarını bildiğim için bu arkadaşlara ne versek yeridir. Günümüz şartlarında baktığımız zaman arkadaşlarımızla ilgili bir iyileştirilme gerekiyorsa yaparız. İnsanın sendikası kendisidir. Şuana kadar işçi kardeşlerimizle ilgili yapılması gereken ne varsa yaptık. Sendikal hakları veren ilk belediyelerden bir tanesi Kocasinan Belediyesidir. En iyisini yapma derdindeyiz ve bunu orada çalışan personellerimizle yapıyoruz. Onların gayretleri ile yapıyoruz. İşçilerimize müjdeyi vereceğiz. Bayramdan önce bir müjde vereceğiz. Melikgazi, Talas ve Kocasinan olmak üzere 3 kardeş ilçe bir müjde vereceğiz” dedi.

“Asansör denetiminden vatandaşlar memnun”

Asansör denetimi hakkında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, hizmetten vatandaşın memnun olduğunu söyleyerek, “Biz İstanbul’a tercih etmedik, hizmeti tercih ettik. Bu kanun çıktıktan beri aynı firma yapıyor ve memnuniyet var. Benim memnuniyetimden ziyade vatandaşın memnuniyeti var. İlk başlarda bu işte çok zorlanıldı. Kırmızı etiket ile asansörü kapatıyorsun ama o binada oturanların can güvenliği için bu yapılıyor. Bu noktada da firma işi hakkıyla yapıyor” ifadelerini kullandı.

Erkilet’e seyir terası geliyor

Erkilet Millet Bahçesi hakkında konuşan Çolakbayrakdar, bahçeye seyir terasının yapılacağı müjdesini vererek, “Ağaçları geçen sene orada diktik. Orası daha da güzel olacak. Buradan bir müjde de vereyim. Oraya bir seyir terası geliyor. Çıktığınız zaman Kayseri’yi seyredeceğiniz en güzel manzara. Bu sene su terfi istasyonlarını yapıyoruz. Oraya su çekeceğiz. Bu sene fiziki imaratlara başlıyoruz. Sert zemin ve yapısal imaratlara başlıyoruz. Doğayı bozmadan doğal bir mekan yapıyoruz. Oradaki kendi doğal halini koruyoruz. Oraya geldiğiniz zaman çay kahve içeceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir mekan” şeklinde konuştu.