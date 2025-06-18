Çolakbayrakdar, Avrupa'daki Kayserilileri Ağırladı

Misafirlerini belediye makamında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni kurulan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği’ne başarılar dileyerek, “ Öncelikle hoş geldiniz. Yeni kurulan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu birliğin; şehrimiz, ülkemiz ve Avrupa’da yaşayan kardeşlerimiz adına bereketli ve hayırlı bir birliktelik olmasını temenni ediyorum. Diğer taraftan, 12 yıldır faaliyet gösteren Avrupalı Kayserililer Birliği de bugüne kadar hemşehrilerimizi bir araya getirmiştir. Şimdi her iki birliğin oluşturacağı sinerjiyle çok daha verimli, çok daha etkili işlerin ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. Bizler de iş dünyasından gelen bir yerel yönetici olarak hem bu birlikteliklerde hem de yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin bir araya gelmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Günümüzde geldiğimiz noktada; sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlü olmamız gerektiği açıktır. Özellikle ekonomik güç, diğer tüm alanlarda daha etkin hareket etmenizi sağlar. Ekonomik olarak güçlüyseniz, sosyal anlamda daha fazla insana hizmet sunabilirsiniz. Ekonomik gücünüz varsa, kültürel birikiminizi tüm dünyaya açma imkânınız olur. Bu nedenle, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği’nin kurulmasını son derece önemli ve kıymetli bulduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Şehrimiz adına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor, birliğin hayırlı olmasını diliyor ve başarılar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ise yaptığı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Öncelikle bizleri burada ev sahibi olarak ağırlayan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a bir kez daha gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımız bizler için son derece kıymetlidir. Kendisini yakından takip ediyor ve başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz. Gerçekten de Kayseri’ye değer katan, vizyon sahibi bir belediye başkanımızdır. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği olarak, her zaman Sayın Başkanımızın yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz. Bizler Avrupa’da ticaret yapan, orada düzen kurmuş iş insanlarıyız. Ancak ata topraklarımızla olan bağımızı asla koparmadık. Şehrimize karşı güçlü bir aidiyet duygumuz ve ahde vefamız var. Bu bağlamda, memleketimize katkı sunmak, Kayseri’mize yatırım yapmak istiyoruz. Bu düşüncelerle Sayın Başkanımızı ziyaret ettik, istişarelerde bulunduk. Sağ olsun, bizlere yatırım yapılabilecek projeler konusunda önemli fırsatlar sunduğunda bizler de Avrupa Kayserili İşverenler Birliği olarak bu fırsatları değerlendirmek ve şehrimize yatırım yapmak için gerekli adımları atmaya kararlıyız.”

Avrupalı Kayserililer Birliği Başkanı Yeşim Akpınar da, Başkan Çolakbayrakdar’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımın güzel dilekleri ve bizlere desteği için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.