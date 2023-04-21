Çolakbayrakdar çifti, depremzede ailelerle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Ramazan Bayram'ında deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzede ailelerle bir araya gelip, bayramını kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların her zaman yanlarında olacağını vurgulayarak 'Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız.' dedi.

PAYLAŞ
  • 21.04.2023 12:41
  • Güncelleme: 21.04.2023 13:28
  • 78
Çolakbayrakdar çifti, depremzede ailelerle bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Ramazan Bayram’ında deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzede ailelerle bir araya gelip, bayramını kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların her zaman yanlarında olacağını vurgulayarak; “Bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız.” dedi.

Mimarsinan Mahallesi’ndeki Kocasinan Kız Yurdu’nda kalan depremzede ailelerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, depremzedelerin hem gönlünü hem de hayır duasını aldı. Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Biraz hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi deprem bölgesinde hasar gören illerimizden Kayseri’mize gelen misafirlerimsiniz. Doğduğunuz topraklarda deprem nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarınıza Allah, rahmet eylesin. Rabbim, mekânlarını cennet etsin. Hasta ve yaralı olan yakınlarınıza da dua ediyoruz. Mevla’m, şifa versin. Bu zor günleri de atlatacağız. Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerini ziyaretimizde kardeşlerimizin müthiş bir tevekkülüne şahit olduk. Gayretimiz ve desteğimiz her daim sizlerle. Yaklaşık iki ay geçmesine rağmen yaralar hızlıca sarılıyor. Devletimiz ve belediyelerimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam edecek. İnşallah bundan sonra doğduğunuz topraklarda güzel hatıralar biriktirmek nasip olsun. Elimizden ne geliyorsa imkânlar ölçüsünde her zaman yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele gönül gönüle aşacağız. Rabbim, yeniden sağlık ve huzur içerisinde bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar çifti, tekrardan masaları tek tek dolaşarak, sohbet etti. Öğrenciler ve aileler ise Çolakbayrakdar çiftinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, dualar edip, teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Keneye dikkat: Vücuda yapışan kenenin kafasının ezilmesi virüsü bulaştırıyor

Keneye dikkat: Vücuda yapışan kenenin kafasının ezilmesi virüsü bulaştırıyor

Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Talas, çifte bayramı çocuk şenliğiyle kutlayacak

Özhaseki: 'Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum'

Özhaseki: 'Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum'

Kayseri'de bayram namazı kılındı

Kayseri’de bayram namazı kılındı

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçı

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçı

Serkan Karakuş: 'Kendileri küçük, yürekleri büyük'

Serkan Karakuş: 'Kendileri küçük, yürekleri büyük'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Bakan Akar: 'Teröristler kan ağlıyor, bitecekler. Tek umutları seçim'

Tarla sürerken tarihi küp buldu

Tarla sürerken tarihi küp buldu

DAHA FAZLA
İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayram sevincini vatandaşlarla yaşadı

Çolakbayrakdar çifti, depremzede ailelerle bayramlaştı

Çolakbayrakdar çifti, depremzede ailelerle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

AK Parti Kayseri milletvekili adaylarından 'bayram' mesajı

AK Parti Kayseri milletvekili adaylarından 'bayram' mesajı