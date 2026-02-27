  • Haberler
  • Çolakbayrakdar Çifti, Özsoy Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte bu kez Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Özsoy ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Ramazan ayının gönülleri birleştiren iklimine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, 'Büyük bir aile olmanın mutluluğunu iftar sofralarında yaşıyoruz' dedi.

Ramazan’ın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ikliminin en güzel örneklerinden birine sahne olan ziyaret, sıcak ve samimi görüntülerle gönüllere dokundu. Ev sahibi Ayşe Özsoy (39) ve çocukları Ecem (6), Hatice (7) ve Semih (10) ile yakından ilgilenen Çolakbayrakdar çifti, çocuklarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi ve onların mutluluğuna ortak oldu. 

“GÖNÜLLERE DOKUNABİLİYORSAK, NE MUTLU BİZE”

Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan, yalnızca oruç tutulan bir ay değil gönüllerin birleştiği, kalplerin yumuşadığı, kardeşliğin ve merhametin çoğaldığı müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de bu mübarek ayın bereketini hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşarak, aynı duaya ‘amin’ diyerek yaşamaya gayret ediyoruz. Bu akşam gönüllerini ve sofralarını bizlere açan kıymetli Özsoy ailesine içten misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bir tebessüme vesile olabildiysek, bir gönülde iz bırakabildiysek, bir kalbe dokunabildiysek ne mutlu bize. Çünkü biz, hizmeti sadece asfalt, kaldırım ve projelerle değil gönüllere dokunarak, insanın kalbine temas ederek yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Rabbim sofralarımızdan muhabbeti, hanelerimizden huzuru eksik etmesin evlatlarımıza hayırlı ömürler ihsan eylesin.” İfadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

