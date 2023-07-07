Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret edip, yaşlılarla bir araya geldi. Ziyarette Çolakbayrakdar çiftine sımsıkı sarılarak, bağrına basan ve 'Sen benim evladımsın. Seni Çok seviyorum' diyen büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar 'Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

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  • 07.07.2023 12:21
  • Güncelleme: 07.07.2023 13:26
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Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret edip, yaşlılarla bir araya geldi. Ziyarette Çolakbayrakdar çiftine sımsıkı sarılarak, bağrına basan ve ‘Sen benim evladımsın. Seni Çok seviyorum’ diyen büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar; “Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaşlıların gülen yüzü ve nezaketi ile karşılanan Çolakbayrakdar çifti, onlara herhangi bir ihtiyaçlarının olup, olmadığı sorarak, her konuda yanlarında olacaklarını belirtti. Yaşlıların da Çolakbayrakdar çiftine duydukları sevgi ve gösterdikleri ilgi gözlerden kaçmadı. Ziyarette Çolakbayrakdar çiftine sımsıkı sarılarak bağrına basan ve ‘Sen benim evladımsın. Seni Çok seviyorum’ diyen büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e herkes ile gönül köprüsü inşa ettiklerini vurguladı.

Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle; hepiniz mutlusunuz, memnunsunuz. Burada hizmet veren arkadaşlarıma sizleri memnun ettikleri için teşekkür ediyorum. Her daim büyüklerimize sonsuz saygı duyan bir toplumuz. Aile toplumuna vermiş olduğumuz değeri hiçbir zaman unutmamak lazım. Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin çınarları ise ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek; “Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve eşi Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda merkezde yaşayan büyüklerin oluşturmuş olduğu Uluçınarlar Korosu’nun seslendirdiği ‘Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere’ ve ‘Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor’ şarkısına eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik ederek, Kayseri’nin denizi Kuşçu Marina’da misafir edeceğinin sözünü verdi.

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İHA

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Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

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