Çolakbayrakdar'dan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne 5 müjde

 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha incelemesinde bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne 5 müjde verdi. Daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan için çalışmalara devam ettikleri söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, imarlaşmayla birlikte Hoca Ahmet Yesevi'ye de yeni yollar, yeni parklar, çevre düzenleme, altyapı ve diğer sosyal donatıların yapılacağının müjdesini verdi.

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  • 02.08.2023 13:08
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:08
Çolakbayrakdar'dan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne 5 müjde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde saha incelemesinde bulundu. Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Çolakbayrakdar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde imarsız yapıların yıkımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni binalar yükselmeye başlayacak. Böylelikle bu bölgedeki insanlarda artık çok konforlu bir şekilde yaşam alanına kavuşmuş olacaklar. Belediye olarak altyapı, yol, çevre düzenlemesi, park ve diğer sosyal donatılarına başlayacağız. En kısa süre içerisinde bu bölgenin yeni yollarını, parklarını ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Önceliğimiz bölgenin imarlaşması ve imara uygun bir şekilde yapılaşmanın hızlanmasıdır. Yapacağımız çalışmalar neticesinde bölge sakinlerinin daha huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşamasını sağlamış oluyoruz. Bölgenin hızlı bir şekilde gelişmesi, imarlaşması, hem bizim açımızdan hem de bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimiz açısından son derece önemli ve değerlidir. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Mehmet Benli ise mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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