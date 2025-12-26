Çolakbayrakdar'dan şehrin teknoloji lisesine ziyaret

Mevlana Mahallesi’nde bulunan okulda öğrencilerle buluşan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında öğrencilerden gelen talepleri de dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençlerden Hamza’nın Kayserispor maçına gitme isteğine değinerek, “Genç kardeşimiz Hamza, bizi Kayserispor maçına götürmemizi istedi. Eğer arkadaşları da isterse hep birlikte bir Kayserispor maçına gideceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında okulun önemine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Kayseri açısından çok kıymetli bir misyona sahip olduğunu belirterek “Bu okulun en önemli özelliği, Kayseri’mizin biyomedikal solunum cihazlarının tamir ve bakımını yapabilecek donanıma sahip gençler yetiştirmesidir. Bu gerçekten son derece kıymetli bir iştir. Burada dört yıl boyunca eğitim alarak adeta kolunuza bir altın bilezik takmış oluyorsunuz. Mezun olduğunuzda sadece bir diploma değil, aynı zamanda sizi hayata hazırlayan bir meslek sahibi oluyorsunuz. Bu, her gencin sahip olamayacağı çok önemli bir avantajdır.” İfadelerine yer verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Elbette derslerinize çalışmanız çok önemli. Ancak bununla yetinmeyip, aldığınız mesleki eğitimi en iyi şekilde öğrenmeye ve geliştirmeye gayret etmelisiniz. Kendinizi sadece okulda verilen bilgilerle sınırlamamalı, dışarıdan edineceğiniz bilgi ve tecrübelerle daha donanımlı bireyler hâline gelmelisiniz. Bu çaba; hem sizin geleceğiniz, hem aileniz, hem de şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sırasında öğrencilere, Kafe Sinan’da özel olarak hazırlanan “Kocaburger” ikram edildi.