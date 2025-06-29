Çolakbayrakdar, 'Gıda kurtarmada akredite hizmet sunan ilk ve tek belediyeyiz'

Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın koşullarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini veriyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, 2022 yılında filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler yapmaya devam ederek, çocuklarımıza, kadınlara ve engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekibi, ‘Fazla Geri Kazanım Uygulaması’ ile marketlerden gelen ürün bilgisi ile talep eden marketlere giderek, ürünlerin son kullanma tarihlerini de dikkate alarak, tek tek titizlikle incelemelerde bulunuyor.

İncelenen ürünler ekipler tarafından marketten alındıktan sonra müdürlüğe bağlı Sosyal Market’te bulunan soğuk hava deposuna dolduruluyor. Burada bekletilmeden ürünleri paketleyen ekipler, ürünleri kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Çevre dostu bir yaklaşıma sahip olan uygulama ile israfın önüne geçilmesi ve vatandaşlara kolaylık sağlanması hedefleniyor.