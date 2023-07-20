Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizin keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz'

 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları inceledi. Bu bölgedeki parkların inşaatına başlayacaklarının müjdesini veren Çolakbayradar, 'Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz' dedi.

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  • 20.07.2023 13:36
  • Güncelleme: 20.07.2023 13:36
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Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizin keyif alacağı bir Kocasinan inşa ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve ilgili müdürlerle birlikte Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde saha çalışması gerçekleştirdi. Herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Çolakbayrakdar, “Mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve yapılması gereken hizmetleri bire bir ilgili müdürlüğümüzle karar vermek için Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeyiz. İmara göre düzenlenmesi gereken yollar, parklar ve çevre düzenlemesi ile ilgili yerinde istişarelerde bulunuyoruz. 18. Madde uygulaması ile birlikte imarlı bir şekilde yapılaşmasının önünü açtık. Burası bundan sonra yatırımcı mahremiyetiyle hak sahipleriyle anlaşılıp, hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirilecek. Bununla birlikte imarlaşma başlarsa belediye olarak hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçları tamamlayabiliriz. Özellikle imarda park ve yol çalışmalarına biz başlayacağız. En kısa zamanda bu bölgedeki vatandaşlarımızın beklemiş olduğu, çocukların oynayabileceği parkların inşaatına başlayacağımızın müjdesini buradan vermiş olalım. Çalışmalarımızla hemşehrilerimin keyif alabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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