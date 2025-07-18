Çolakbayrakdar, Kaşlı Çiftçilerle Buğday Hasadına Katıldı

Genç çiftçi Halil İbrahim Taş ile birlikte buğday hasadı gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Köyümde Hayat Var” projesi ile gençlerin tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kaş Köyümüzde buğday hasadına başlamış bulunuyoruz. Genç çiftçimiz Halil İbrahim kardeşimizle birlikte, kendisinin ekmiş olduğu tarlada hasat gerçekleştirdik. Rabbim bereketli eylesin. Bölgemizde mevsim itibarıyla hasat sezonu başlamış durumda. Daha önce arpa hasadı yapılmış ve sona gelinmişti; şimdi ise buğday hasadı yeni yeni başlamış bulunuyor. Özellikle desteklediğimiz genç çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. ‘Köyümde Hayat Var’ projemiz kapsamında, gençlerin köylerinde tarım, hayvancılık ve ziraatla yeniden ilgilenmeleri için teşvik edici faaliyetlerde bulunuyoruz. Belediyemize ait araziler başta olmak üzere çeşitli alanlarda verdiğimiz desteklerle, genç çiftçilerimizin üretim yapmasına katkı sağlıyor, onları yüreklendiriyoruz. Bugün de Halil İbrahim kardeşimiz bu çabanın güzel bir örneğini sergiliyor. Sadece belediyemizin arazilerinde değil, kendi ve vatandaşlarımızın arazilerinde de üretim yapıyor. Yaklaşık 500 dekar alanda tarımsal faaliyet yürütüyor. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizler de bundan sonra daha fazla gencimizin tarım, ziraat ve hayvancılıkla ilgilenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü üretim olmadan kalkınma olmaz. Elbette sanayi ve teknoloji üretimi çok önemli; ancak en kıymetlisi tarımsal üretimdir. Gıdanın, üretimin ve toprağın değeri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu vesileyle emek veren tüm çiftçilerimizin ellerine, alın terlerine sağlık. Hasatları bereketli, kazançları bol olsun.”

Genç çiftçi Halil İbrahim Taş ise Kocasinan Belediyesinin her alanda kendilerine destek verdiğini belirterek, “Başkanımız bizleri yüreklendirdi, Allah razı olsun. Hayırlısıyla hasadımızı yapıyoruz. Bu proje sayesinde toprakla yeniden buluştuk ve tarıma yöneldik. İnşallah hasadımız bereketli olur.” dedi.

Diğer çiftçiler de “Öncelikle bizlere bu imkânı sunduğu için Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah köyümüz, bu proje sayesinde yeniden canlanacak; arazilerimiz ekilip biçilecek. Alın terimizin karşılığı artacak, kazancımız bereketlenecek ve yüzümüz daha çok gülecek.” diye konuştu.