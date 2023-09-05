Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

 Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi diğer kullanılan alanların ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarına başladı.

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  • 05.09.2023 13:16
  • Güncelleme: 05.09.2023 13:16
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu proje ile kendi elektriklerini kendileri üreterek, belediyeye ve milli gelire büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi diğer kullanılan alanların ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarına başladı. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’nde 6 megabaytlık enerji için GES Projesi’nin çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Hizmete sunduğumuz projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Bu yıl hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Asfalt plenti gibi agrega üretim tesisi ve diğer alanlarda 6 megabaytlık enerji harcanıyor. Bu noktada enerji tesisi kuracağız. Özellikle çevreci beton teknolojisini entegre ederek, beton santraline Kayseri’miz kavuşmuş olacak. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda tasarruf mantığı var. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve agrega üretim tesisiyle tasarruf ediyoruz. Agrega üretim tesisi, bir yılda kendi maliyetini karşılamış olacak ve yeni bir tesis maliyetini çıkarmış olacak. Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

1ha

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