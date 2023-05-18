Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz'

 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında yapımı devam eden park, yol, otopark, halı saha ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 18.05.2023 13:25
  • Güncelleme: 18.05.2023 13:25
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Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz'

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgenin çehresini güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İhtiyaç duyulan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle birlikte sosyal odaklı projeler üretiyoruz” açıklaması yaptı. 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için ellerindeki imkânları en iyisini ortaya koyduklarını belirterek, kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarını söyledi.

İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüme ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekânlar oluşturuyoruz. Bu kapsamda Yunusemre’deki kentsel dönüşüm alan içerisinde parklar, yollar ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.  Parkın yanı sıra gençlerimiz için halı sahayı da kazandırmış olacağız. Otopark, yeşil alan, park, yollar gibi kentsel dönüşüm alanı içerisinde olması gereken her türlü donatıyı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve bölge daha güzel çehreye kavuşacak. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha konforlu yaşamaları için bu yaz sezonunda da çalışmalarımızı artırarak devam ettirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

1ha

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