Çolakbayrakdar soruşturulan rakamı açıkladı: 'Yaklaşık 2 milyon 793 bin 500 lira'

Kocasinan Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 28 madde görüşüldü. Çolakbayrakdar, toplantıda Hukuk İşleri Müdürlüğü Avans Hesaplarında usulsüzlük şüphesinin belirlendiği ve hukuk işleri müdürü hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Usulsüz işlem bizim tarafımızdan tespit edildi, bunu gün yüzüne çıkartan biziz. Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin. Hukuki işlem bekletilmeden başlatılmıştır. Suç duyurusunda bulunan Kocasinan Belediyesi’dir. Arkasından hızlı bir şekilde oluşturulan kamu zararının ne kadar olduğu tespitini de bizler yaptık. Bazıları üzülecek, hayal satıp kocaman rakamlar söyleyenlerin aksi bir durum var. Hukuk önünde gerekli cezanın yapılması noktasında takipçisi olacağız. Kamunun bir kuruşuna zeval gelmeyeceğini hele ki benim yönetimim ve idarem altındaki bir kurumda bunun asla olmayacağını herkes bilir. Bizim tespit ettiğimiz, hukuka intikal ettirdiğimiz rakam yaklaşık 2 milyon 793 bin 500 küsür liradır” diye konuştu.