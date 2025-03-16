Çolakbayraktar: 'Yanımda çalışan bin 500 kardeşimin sendikacısı benim'

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Hizmet-İş Sendikası’nda yapılacak olan kongre ile ilgili olarak "İşçi kardeşlerimin desteklediği aday benim adayımdır" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar; "Sendika kendi başına bir kurum. Her zaman şunu söylüyorum; yanımda çalışan bin 500 kardeşimin sendikacısı benim, benim sendikam da vicdanım. Farklı birimlerde, farklı kategorilerde çalışan arkadaşlara hakkaniyetli şekilde maaşları ödenir. ’Biri gölgede biri güneş altında aynı işi yaparken farklılığı ortaya koymamız lazım’ derken buradaki prensibi arkadaşlarımız anlayamadı herhalde. Geldiğimiz noktada bakıyoruz bazı dengesizlikler var. Kanuni süreç olarak sendikayla görüşmelerimizin başlayacağımız zaman dilimi 6. ay, sene sonu itibariyle yapılması gereken sözleşme ve protokollerin yapılması gereken. Bunun yöntemi çıkıp da legal olmayan hakları legalmiş gibi kullanmaya çalışırsanız o zaman da toplum ve kamu vicdanında yönetim seviyesindeki insanların ilişkilerini zedelemeye mahal verirsiniz. Buna gerek yok. Şimdiye kadar hiçbir görüşme yarı yolda kalmadı. Türkiye’de ilk yapılan belediyelerden biri bizdik. İşçi kardeşlerimin desteklediği aday benim adayımdır" dedi.

‘’Kavga bize yakışmaz”

Farklı düşüncelerin bir zenginlik getireceğini ve bunu da toplumu germeden doğru şekilde yapılması gerektiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Kavga bize yakışmaz, kavga adamı değiliz. Bu şehirde 20 yılı aşkın aktif siyaset yapan birisiyim. Kim neydi, ne yapıyordu, şimdi nerede, ne yapıyor hepsini biliyorum. Ben eleştirilebilirim, eksiklerim de olabilir. Olanları bir tarafa koyup da hiç olmamış gibi çıkıp bir tane eksiği bulup da her gün yapılıyormuş gibi reklamını yapmaya çalışırsan hakkımızı savunuruz. Siyaset yapılırken elbette konuşulacak. Aynı siyasi tarafta olsak bile bazen birimiz, birimizden farklı düşünecek. Bu farklı düşüncelerimiz zaten bir zenginlik getirecek. Bunu da toplumu germeden, doğru şekilde yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya ucuzculuğu çıktı”

"Şimdi şöyle bir ucuzculuk çıktı; sosyal medyada birileri beni görsün, alkış tutsun, altında hak etmediğimiz şekilde eleştirilere maruz kalalım diye yorumlar yapılıyor, siyasi söylemler geliştiriliyor" diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasını; "Böyle olduğu zaman da bu kavganın içerisine girip girmemek noktasında düşünüyorum; ’o çuvalın içine girmek mi yoksa dışarıda durmak mı doğru’. Hakkımı arama nokrasında zerre kadar alnımız ak, her platformda yaptığımız işleri savunurum. siyaset yapıyoruz diye insanları bu şekilde karalayıp birilerinin altında ucuzculukla yorum yapmasını sağlamanız sosyal manada çöküntüye sebep oluyor, bu da yanlış bir iş oluyor. Bunun içerisinde bulunmak istemiyorum" şeklinde tamamladı.