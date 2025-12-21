Çöp kenarında duygu sömürüsüne karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, çöp kenarlarında kendini acındırarak dilenenlere karşı vatandaşları uyardı.

Çöp kenarında duygu sömürüsüne karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, çöp kenarlarına oturarak, çöpten ekmek topluyor gibi gözüküp dilenenlere karşı vatandaşları uyardı. Bu kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi olmadığının vurgulandığı paylaşım şu şekilde:

"Duygu sömürüsüne izin vermeyin. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vurgulamak isteriz ki; bu kişiler gerçek ihtiyaç sahipleri olmayıp, vicdani duyguları sömürmektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerimiz için desteklerimiz kurumumuzda titizlikle sağlanmaktadır. Bu tür durumlara asla müsaade edilmeyecektir."

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan 'etnik ayrımcılık' iddialarını yalanladı
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan “etnik ayrımcılık” iddialarını yalanladı
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık'
Bakan Yumaklı duyurdu: “Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık”
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!