Çöp kenarında duygu sömürüsüne karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, çöp kenarlarına oturarak, çöpten ekmek topluyor gibi gözüküp dilenenlere karşı vatandaşları uyardı. Bu kişilerin gerçek ihtiyaç sahibi olmadığının vurgulandığı paylaşım şu şekilde:

"Duygu sömürüsüne izin vermeyin. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vurgulamak isteriz ki; bu kişiler gerçek ihtiyaç sahipleri olmayıp, vicdani duyguları sömürmektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerimiz için desteklerimiz kurumumuzda titizlikle sağlanmaktadır. Bu tür durumlara asla müsaade edilmeyecektir."