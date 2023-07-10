Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

 Kayseri'de geçtiğimiz gün çöp konteyneri içinde ölü bulunan bebeğin annesi olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Fatma T. 650 saat güvenlik kamerasını izlenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı. 

PAYLAŞ
  • 10.07.2023 21:13
  • Güncelleme: 10.07.2023 21:13
  • 48
Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentte işlenen ve faili meçhul olarak nitelendirilen cinayet şüphelilerini kurduğu özel ekiple  çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Melikgazi ilçesinde yeni doğmuş 3 saatlik bebek çöp konteynırında battaniyeye sarılı olarak bulundu. Olay yerinde 650 saat güvenlik kamerası izleyen ve Sağlık ocaklarında hamilelik dönemini takip ettiren, 643 kadınla görüşen ekipler, çevredeki bakkalların güvenlik kamera görüntülerini de mercek altına alındı. Olaydan bir gün önce markete hamile olarak giren bir kadının ertesi hamile görüntüsü olmadığını gören ekipler kadını takip altına aldı. 

Gözaltına alınan Fatma T. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Yapılan sorgusunda, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynırına attığını söyledi.
Adliyeye sevk edilen Fatma T. tutuklandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gurbetçi vatandaşların gelmesi altın piyasasını hareketlendirir mi?

Gurbetçi vatandaşların gelmesi altın piyasasını hareketlendirir mi?

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Saadet Partisi İl Başkanı Coşkun, 'Meral Akşener masadan kalktığı gün biz bu seçimi kaybettik'

Saadet Partisi İl Başkanı Coşkun, “Meral Akşener masadan kalktığı gün biz bu seçimi kaybettik”

Uyuşturucu madde operasyonunda 5 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 5 gözaltı

Tramvay hattı direğinde bulunan akülerde çıkan yangın söndürüldü

Tramvay hattı direğinde bulunan akülerde çıkan yangın söndürüldü

Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın Usul ve esasları Yönetmeliği Onaylandı

Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın Usul ve esasları Yönetmeliği Onaylandı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

3
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

4
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

5
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

6
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

Kayserispor ile Atila Turan arasındaki dava istinaftan döndü

Tekvandocular Siyah Kuşak İmtihanı'nda terleyecek

Tekvandocular Siyah Kuşak İmtihanı’nda terleyecek

DAHA FAZLA
Kente uyuşturucu madde getiren kişi yakalandı

Kente uyuşturucu madde getiren kişi yakalandı

Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Türkiye Kamu Sen Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Dernek Başkanı Albayrak, 'Staj ve çıraklık başlangıcımız sigorta başlangıcı sayılmalıdır'

Dernek Başkanı Albayrak, “Staj ve çıraklık başlangıcımız sigorta başlangıcı sayılmalıdır”