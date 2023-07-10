Çöp konteyneri içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentte işlenen ve faili meçhul olarak nitelendirilen cinayet şüphelilerini kurduğu özel ekiple çözmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Melikgazi ilçesinde yeni doğmuş 3 saatlik bebek çöp konteynırında battaniyeye sarılı olarak bulundu. Olay yerinde 650 saat güvenlik kamerası izleyen ve Sağlık ocaklarında hamilelik dönemini takip ettiren, 643 kadınla görüşen ekipler, çevredeki bakkalların güvenlik kamera görüntülerini de mercek altına alındı. Olaydan bir gün önce markete hamile olarak giren bir kadının ertesi hamile görüntüsü olmadığını gören ekipler kadını takip altına aldı.

Gözaltına alınan Fatma T. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Yapılan sorgusunda, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynırına attığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen Fatma T. tutuklandı.