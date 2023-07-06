Çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı, babayı hiç soran yok!

Kayseri’de polis ekipleri çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda 550 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyerek, şüpheli kadını buldu. Kadının olaydan 15 gün önce karnı şiş bir şekilde markete girdiği, olayın ardından da aynı markete karnının şişliği inmiş bir şekilde girmesi ve yanında bebek olmaması ele verdi.

Geçtiğimiz salı günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alagöz Geçidinde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerindeki yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtlarını çıkartarak bütün kadınlarla tek tek mülakat yaptı ve sonuç alamadı.

550 saatlik kamera kaydı incelendi

Çalışmalara devam eden cinayet dedektifleri, 550 saatlik kamera ve fiziki çalışmalarda, mahallede ikamet eden bir kadının 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiğini, bebek cesedi bulunduktan 1 gün sonra aynı kadının karnının şişliğinin olmadığını ve yanında bebek olmadığının da kameralardan tespit edilmesi üzerine kadının kimliğini tespit etti.

Emniyette itiraf etti

Şüpheli İ.C.’nin (32) adresini de belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek kadını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden İ.C., 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.