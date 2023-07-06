Çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı, babayı hiç soran yok!

Kayseri'de polis ekipleri çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda 550 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyerek, şüpheli kadını buldu. Bu olayın faillerinden babadan ise hiç haber yok. Kadının olaydan 15 gün önce karnı şiş bir şekilde markete girdiği, olayın ardından da aynı markete karnının şişliği inmiş bir şekilde girmesi ve yanında bebek olmaması ele verdi.

PAYLAŞ
  • 06.07.2023 18:52
  • Güncelleme: 07.07.2023 08:31
  • 99
Çöpe atılan bebeğin annesi tutuklandı, babayı hiç soran yok!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarda 550 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyerek, şüpheli kadını buldu. Kadının olaydan 15 gün önce karnı şiş bir şekilde markete girdiği, olayın ardından da aynı markete karnının şişliği inmiş bir şekilde girmesi ve yanında bebek olmaması ele verdi.

Geçtiğimiz salı günü Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Alagöz Geçidinde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerindeki yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtlarını çıkartarak bütün kadınlarla tek tek mülakat yaptı ve sonuç alamadı.

550 saatlik kamera kaydı incelendi

Çalışmalara devam eden cinayet dedektifleri, 550 saatlik kamera ve fiziki çalışmalarda, mahallede ikamet eden bir kadının 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiğini, bebek cesedi bulunduktan 1 gün sonra aynı kadının karnının şişliğinin olmadığını ve yanında bebek olmadığının da kameralardan tespit edilmesi üzerine kadının kimliğini tespit etti.

Emniyette itiraf etti

Şüpheli İ.C.’nin (32) adresini de belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek kadını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden İ.C., 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

Çolakbayrakdar çifti yaşlıları ziyaret etti

Gezici kütüphane Talas kırsalında

Gezici kütüphane Talas kırsalında

Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak

Melikgazi mahalle şenlikleri yapacak

'Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri' konulu Kayseri Kongresi ve Forumu gerçekleştirilecek

‘Vergi Mükelleflerinin Fırsat ve Riskleri’ konulu Kayseri Kongresi ve Forumu gerçekleştirilecek

Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

Temizlik personelinden yüzleri güldüren davranış

Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

Bakan Özhaseki açıkladı: Kendi evini yapacak depremzedeye 500 bin, iş yeri için 250 bin hibe desteği

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

5
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

6
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de Üretici Köy Pazarı için Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi'de Üretici Köy Pazarı için Kura Çekimi Yapıldı

23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

DAHA FAZLA
Develi'de anız yangını: Hububat ekili 140 dekar alan yandı

Develi'de anız yangını: Hububat ekili 140 dekar alan yandı

Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Eski Bakan Yıldız'ın babası toprağa verildi

Eski Bakan Yıldız'ın babası toprağa verildi

Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek

Arda Güler, Real Madrid’de 24 numaralı formayı giyecek

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' açılımı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Erciyes' açılımı