Çöpteki bebeğin annesi bulundu, tutuklandı

Olay, 04.07.2023 günü Melikgazi Selçuklu Mahallesi Alagöz Geçidi üzerinde meydana geldi. Çöp konteynerında erkek bebek ölü bulundu.

Polis ekipleri olayı aydınlatmak üzere harekete geçti. Selçuklu, Osmanlı ve Danişment Mahallelerindeki yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış şahısların kayıtları çıkarılarak bütün kadınlarla tek tek mülakat yapıldı ancak herhangi bir sonuç alınamadı.

Devam eden yaklaşık 550 saatlik kamera ve fiziki çalışmalarda mahallede ikamet eden kadının 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiği, bebek cesedi bulunduktan 1 gün sonra aynı kişinin karnının şişliğinin olmadığını ve yanında bebek olmadığının kameralardan tespit edilmesi üzerine, belirtilen meçhul kadının kimliği tespit edilerek sorgu yapıldı.

Yapılan sorguda şüpheli İ.C., 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynırına attığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen İ.C., (32) ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.