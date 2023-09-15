Çopuroğlu: 'Kayserili sanayicilerin yanındayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul'da düzenlenen sektörel fuarlara katılan Kayserili firmaları ziyaret ederek destek verdi.

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  • 15.09.2023 14:34
  • Güncelleme: 15.09.2023 15:36
Çopuroğlu: 'Kayserili sanayicilerin yanındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul’da düzenlenen sektörel fuarlara katılan Kayserili firmaları ziyaret ederek destek verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 33. Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarına katılarak Kayserili firmaların stantlarını ziyaret etti. Fuarda Kayseri firmalarını tek tek gezerek yetkililerden bilgi alan Çopuroğlu; "Fuarlar üreten Kayserili firmalarımızn yurt dışına açılmasında katkı sağlayacaktır. Firmalarımız Türkiye ve Kayseri ekonomimize katkı veriyorlar. Bizler de sanayicilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kayserili firmalarımızı yalnız bırakmamak adına, 2 gün önce Kayseri’de açılan Kapex Çelik Kapı ve yan sanayileri fuarının açılışını yaptık. Sanayicilerimizi yalnız bırakmamak adına bugün de İstanbul’da düzenlenen Zuchex fuarındayız. Fuara yurtiçi ve dışından yüzlerce firma katılıyor. Burada Kayseri’den 52 firmayla temsil ediliyor. Bu tür organizasyonlarda görünen şu ki; Önümüzdeki süreçte ihracatçımız güzel işler yapacak ve Kayseri bundan nasibini alacaktır" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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