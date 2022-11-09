Çopuroğlu: 'Yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır'

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında, Yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır dedi.

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  • 09.11.2022 18:00
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:42
Çopuroğlu: 'Yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu mesajında; şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının 84’cü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizin feraseti ile zor şartlarda kurduğu ve bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri olacağımıza inancımız tamdır. Yaptığı hizmetler ve yolunda yürüdüğümüz Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. ’’İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! İfadeleri Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’i en iyi şekilde anlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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