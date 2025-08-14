Çopuroğlu: 'Bu saatten sonra Özgür Özel'in yapacağı iş sadece eczacılık olmalı'

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'in geçmişteki bir fotoğrafını yayınlayarak: 'Bu saatten sonra, Özgür Özel'in yapacağı iş bence sadece eczacılık olmalı' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan’ı Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi. Başkan Özel’in basın açıklaması ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkan’ı Özgür Özel’in geçmişteki fotoğrafını yayınlayarak; “Bu saatten sonra, Özgür Özel’in yapacağı iş bence sadece eczacılık olmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

