Çopuroğlu duyurmuştu Kayseri'de TOGG servisi müjdesi
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır‘o ziyaret ederek Kayseri’ye TOGG servisi açılması yönünde ilettiği talebin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Çopuroğlu Kayseri’ye TOGG servisinin açılacağını duyurarak, “Kasım’da talep ettik Ocak’ta gerçekleşti. Sürecin olumlu şekilde neticelenmesinden dolayı Sayın Bakanımıza destekleri ve ilgileri için teşekkür ediyor, bu önemli kazanımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.