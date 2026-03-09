Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla temas kurmak amacıyla Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği’ne ani ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında servisleri gezen Çopuroğlu, tedavi gören çocuklar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çopuroğlu, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.
Çocuk hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Çopuroğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Çopuroğlu, tedavi gören tüm çocuklara acil şifalar temennisinde bulundu.