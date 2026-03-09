  • Haberler
  • Gündem
  • Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi

Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne ani bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve vatandaşlarla temas kurmak amacıyla Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği’ne ani ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında servisleri gezen Çopuroğlu, tedavi gören çocuklar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çopuroğlu, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Çocuk hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Çopuroğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Çopuroğlu, tedavi gören tüm çocuklara acil şifalar temennisinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da 'Gönül Kazan' Projesi Ramazan Boyunca Devam Ediyor
Kocasinan'da "Gönül Kazan" Projesi Ramazan Boyunca Devam Ediyor
Ramazan'ın yarısına kadar 30 bin kişi iftar çadırlarında iftarını açtı
Ramazan'ın yarısına kadar 30 bin kişi iftar çadırlarında iftarını açtı
Kayseri'de hafta içi hava sisli olacak
Kayseri’de hafta içi hava sisli olacak
Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi
Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi
Kayseri büyükşehir, Suriye'de iftar sofrası kurdu
Kayseri büyükşehir, Suriye’de iftar sofrası kurdu
İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı
İHH Kayseri’den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!