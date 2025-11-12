  • Haberler
  • Gündem
  Çopuroğlu, Kayseri'ye TOGG servisi talebini Bakan Kıcır'a İletti

Çopuroğlu, Kayseri'ye TOGG servisi talebini Bakan Kıcır'a İletti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede Kayseri'ye TOGG servisi kazandırılması ve çelik kapı üreticilerinin TSE sürecine ilişkin taleplerini gündeme getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşmede, Kayseri’de TOGG servisi kurulması ve çelik kapı sanayicilerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile ilgili talepleri ele alındı.

Haber Merkezi

