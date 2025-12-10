Çopuroğlu: 'Meclisimize gelen 76 öğrencimiz belki de geleceğin siyasetçileri olacak'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Ramazan Büyükkılıç Ortaokulu ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden toplamda 76 öğrenci Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek bir dizi etkinliğe katılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Milletvekili Çopuroğlu, “İki buçuk yıllık milletvekilliği sürecimde en çok heyecan duyduğum anlardan birisi de 76 öğrencimizin meclisimize gelmesidir. Çocukları gördüğümüzde gözlerindeki ışıltı çok hoşumuza gidiyor. TBMM Başkanımız Numan Bey ile de karşılaştılar, Numan Bey de hakeza çok ilgilendi. O anlar da gençlerimizin hafızalarına kazınmıştır. 76 öğrencimizin bir tanesi dahi daha öncesinde meclise gelmemiş. Yaşamış oldukları deneyim ve heyecan belki de ileride siyasete atılmalarına vesile olacak. Bunun yanı sıra AGÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden bir öğrenci grubu da vardı. O gençlerimize de meclis televizyonunda mikrofon tutuldu. Burada aslında geleceğe yönelik bir projeksiyon, hayal ve ufuk oluşuyor” diye konuştu.