  • Haberler
  • Gündem
  • Çopuroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e, Cami Süpürgeli Yanıt

Çopuroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e, Cami Süpürgeli Yanıt

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine gönderdikleri yardımları açıklamasına ilişkin, 'Özgür Özel yapmış yapıyor, yapacak. Yapıp yapmadığı belli değil, yapacağı da belli değil. Fiil çekimi gibi yapmış, yapıyor, yapacak. Bir de takip edeceğim diyor. Daha önceki takip ettiklerinizden sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Çıkar mı onlardan? Çıkmaz. Topu topu 50-100 konteyner, 3-5 cami süpürgesi, hayırlı olsun. Tüm gayretiniz bu kadar' dedi.

Çopuroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e, Cami Süpürgeli Yanıt

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine gönderdikleri yardımları açıklamasına ilişkin bir video ile yanıt verdi. Çopuroğlu, “Sayın Özgür Özel deprem böylesine verdikleri destekleri tek tek açıklamış. Özel yapmış yapıyor, yapacak. Yapıp yapmadığı belli değil, yapacağı da belli değil. Fiil çekimi gibi; yapmış, yapıyor, yapacak. Bir de takip edeceğim diyor. Daha önceki takip ettiklerinizden sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Çıkar mı onlardan? Çıkmaz. Topu topu 50-100 konteyner, 3-5 cami süpürgesi hayırlı olsun. Tüm gayretiniz bu kadar” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sanat Melikgazi'nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti
Sanat Melikgazi’nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti
Zabıta Amirlerinden Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı
Zabıta Amirlerinden Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı
Kocasinan'da 14 Şubat'ta 'Eş Zamanlı Okuma' Etkinliği
Kocasinan'da 14 Şubat'ta 'Eş Zamanlı Okuma' Etkinliği
Bu Okulda Müdürlük Keyfini Bütün Öğretmenler Yaşıyor
Bu Okulda Müdürlük Keyfini Bütün Öğretmenler Yaşıyor
Melikgazi, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında 19. sırada yer aldı
Melikgazi, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında 19. sırada yer aldı
'Buğdaylı Alt Geçidi Acil Çözüm Bekliyor'
'Buğdaylı Alt Geçidi Acil Çözüm Bekliyor'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!