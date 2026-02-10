Çopuroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e, Cami Süpürgeli Yanıt

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine gönderdikleri yardımları açıklamasına ilişkin bir video ile yanıt verdi. Çopuroğlu, “Sayın Özgür Özel deprem böylesine verdikleri destekleri tek tek açıklamış. Özel yapmış yapıyor, yapacak. Yapıp yapmadığı belli değil, yapacağı da belli değil. Fiil çekimi gibi; yapmış, yapıyor, yapacak. Bir de takip edeceğim diyor. Daha önceki takip ettiklerinizden sonuç çıktı mı? Çıkmadı. Çıkar mı onlardan? Çıkmaz. Topu topu 50-100 konteyner, 3-5 cami süpürgesi hayırlı olsun. Tüm gayretiniz bu kadar” şeklinde konuştu.