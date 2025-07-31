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Çopuroğlu'ndan Genç'e 'Valimizin hangi hali sizi bu kadar rahatsız etti'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e sosyal medya hesabından yanıt vererek 'Sayın Gökmen Çiçek Valimizin hangi hali sizi bu kadar rahatsız etti?' dedi.

Çopuroğlu'ndan Genç'e 'Valimizin hangi hali sizi bu kadar rahatsız etti'

İsmailağa Cemaatinin Kayseri Valiliği ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’e bir tepki de AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’ndan geldi. Milletvekili Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Sayın Aşkın Genç'e cevabımız; Bu biiiiir! 

Sayın Valimiz; halkla iç içe, kapsayıcı ve samimi yönetim anlayışıyla görev yapmaktadır. Ziyaretçilerin kıyafeti üzerinden yapılan bu küçük düşürücü söylemler, milletimizin değerleriyle, kamu ahlakıyla ve misafirperverlik kültürüyle asla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hemen ardından 2 farklı gönderi paylaşan Vekil Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek’in vatandaşlar ile sohbet ettiği bir görüntü yayınlayarak; “Sayın Gökmen Çiçek Valimizin hangi hali sizi bu kadar rahatsız etti?” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

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