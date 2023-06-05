Çopuroğlu'ndan Hacılara teşekkür ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

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  • 05.06.2023 15:34
  • Güncelleme: 05.06.2023 15:40
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Çopuroğlu'ndan Hacılara teşekkür ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Hacılar Belediyesini ziyaret ederek, gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde gösterdikleri teveccüh için Hacılar halkına, yaptıkları çalışmalardan ötürü de Başkan Özdoğan’a teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seçim çalışmalarında güzel bir atmosfer yaşamış olduk. Vekilimiz ilçemize, ilimize hep destek oldular. İl başkanlığındaki başarıları milletvekilliğinde de Kayserimize yansıyarak inşallah ilimizin, ilçemizin işlerini yakından takip edecekler. Vekilime bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Başkan Özdoğan’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. “Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmiş bulunmaktayız” diyen Çopuroğlu, “Bizler de seçimlerde yoğun çalışan belediye başkanımıza teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah yüzyılın meclisinde elimizden geleni gayretle çalışmalarımızı sürdürerek sizlerin başarılı çalışmalarınıza desteklerimizi vereceğiz” dedi.

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İHA

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