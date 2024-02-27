Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Çopuroğlu, şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Kayseri GündemEditör

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Çopuroğlu, şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ankara ile Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren projesinin şantiyesini ziyaret etti. Şantiyede incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Çopuroğlu, hızlı tren projesinin bölge için önemli bir ulaşım ağı oluşturacağı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı vurguladı.

Çopuroğlu, ziyaretin ardından yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, projenin zamanında tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
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