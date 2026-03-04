Çopuroğlu'ndan İçişleri Bakanı'na teşekkür

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, iftar programı sonrasında gerçekleştirilen görüşmede Kayseri’de kurulacak olan Uluslararası Lojistik Afet Üssü projesi ele alındı. Çopuroğlu, söz konusu yatırımın yalnızca Kayseri için değil, Türkiye’nin afet yönetimi kapasitesi açısından da stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

“Kayseri’nin Stratejik Konumu Güçlenecek”

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Kayseri’nin lojistik altyapısının daha da güçleneceğini belirten Çopuroğlu, şehrin afetlere müdahale ve koordinasyon noktasında önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Uluslararası ölçekte planlanan afet üssünün, acil durumlarda hızlı sevkiyat, koordinasyon ve insani yardım organizasyonlarında kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Çopuroğlu, yeni dönemde Kayseri adına önemli yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak her projede destek ve iş birliğinin süreceğini kaydetti.