Çopuroğlu'ndan İçişleri Bakanı'na teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile iftar yemeğinde bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye'nin ilk Uluslararası Lojistik Afet Üssü'nün Kayseri'de hayata geçirilmesi dolayısıyla İçişleri Bakanı'na teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre, iftar programı sonrasında gerçekleştirilen görüşmede Kayseri’de kurulacak olan Uluslararası Lojistik Afet Üssü projesi ele alındı. Çopuroğlu, söz konusu yatırımın yalnızca Kayseri için değil, Türkiye’nin afet yönetimi kapasitesi açısından da stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

“Kayseri’nin Stratejik Konumu Güçlenecek”

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Kayseri’nin lojistik altyapısının daha da güçleneceğini belirten Çopuroğlu, şehrin afetlere müdahale ve koordinasyon noktasında önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Uluslararası ölçekte planlanan afet üssünün, acil durumlarda hızlı sevkiyat, koordinasyon ve insani yardım organizasyonlarında kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Çopuroğlu, yeni dönemde Kayseri adına önemli yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak her projede destek ve iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Haber Merkezi

Pınarbaşı - Göksun yolu trafiğe açıldı
Komşularının evinin kurşunlandığı olayla suçlanan Metin Işık'ın cezası kesinleşti
Kayseri-Erciyes, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolu trafiğe kapalı
AFAD Başkanı Pehlivan, 'Türkiye, 485 diri fay hattıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde'
Kayseri dahil 35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 gözaltı
Kadın hırsız yakalandı
