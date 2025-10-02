Çopuroğlu'ndan İYİ Parti'ye anket çıkışı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM kürsüsünde anket eleştirileri ile ilgili konuştu. Milletvekili Çopuroğlu, “İYİ Parti diyor ki: Ne olacak bu anket firmalarının hali? Bunu 2023 seçimlerinde yapacaktınız. Size yüzde 60'la geliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım diye söylettiren anket şirketlerine o zaman çıkıp diyecektiniz ki: “yüzde 60'la geldiğimiz falan yok, bizi yanıltmayın" Biraz geç kaldınız. İkincisi, hızınızı alamadınız. 60'ı 65 yaptınız. Cumhurbaşkanı ilan ettiniz, hatta Cumhurbaşkanı yardımcılarını ilan ettiniz. Sayı 2'ydi, yetmedi 7'ye çıkardınız. O zaman söyleyecektiniz.

Şimdi buradan tu kaka yapmanız yanlış anket şirketlerini. Komple reddetmeniz yanlış. İçinde işini iyi yapan var, iyi yapmayan var. Kayseri'de bir tabir var: "Kötü berber mi? Bir daha tıraş olmayacaksın" Eğer burada yapılan iş yanlışsa, yanlış olduğunu düşünüyorsanız o gün çıkış yapacaktınız. Bugün burada sadece gündeme bir şeyler vermiş olmak için bir şey vermenizi doğru bulmuyorum. Lütfen önemli konular varken burada mecliste kaç kişi var, kaç kişi yok derken, bir de kendi grubunuza bakın. Niye dün yoktunuz? Keşke olsaydınız, gayet güzel bir açılış oldu. Özetle gelmek istediğimiz nokta da, anket şirketlerinin hepsini bir torbaya doldurup tu kaka yapmanız yanlış. İçinde iyi olanları tenzih etmek lazım. Anket sonuçlarına göre seçim sonuçlarını birebir tutturanlar var, onlara ne olacak? Onlar da mı yanlış iş yapıyorlar? Özetle geldiğimiz noktada, biz işini iyi yapanların arkasındayız. Bir de şu alışkanlıktan vazgeçmek lazım: İktidar yanlısı... Yani hakikaten ağzınıza dilinize pelesenk olmuş. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Hakikaten yapılan anketlerde sahayla örtüşmeyen bir anket varsa siz inanıyor musunuz? İnanıyorsanız sahayı bir gezin, dolaşın. Bizler, özellikle Grup Başkanlığımızın, Teşkilat Başkanlığımızın talimatlarıyla bir yazı sahalarda geçirdik. Gördüğümüz şu: Biz gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde en güzel anketin saha olduğunu görüyoruz” diye konuştu.



‘YANLI ANKET YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORSANIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNURSUNUZ'

Milletvekili Çopuroğlu, “Yani burada siz tutup hepsini bir yere sokup bu anket firmaları tamamen yanlış, tamamen iktidara çalışıyor derseniz en hafifinden vebalimizi alırsınız. Hani kul hakkına falan çok riayet ettiğinizi söylersiniz ya, burada gerçekten vebalimizi aldığınızı düşünüyorum. Eğer anket firmaları bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nerede olursa olsun işini doğru yapıyorsa, evet doğru yapıyor demeniz lazım.Bir de buradan şunu söylemek istiyorum. Konu anket firmaları, seçimin üzerinden geçmiş 2,5 yıl, gündemle alakalı konuşulan bir şey yok. Herkes kendi şehrinden bir şeyler anlatmak istiyor. Bence siz de biliyorsunuz bunun boş bir iş olduğunu. Önümüzdeki süreçte sevmiyorsanız bir anket firmasını çıkarırsınız, dersiniz ki "Bu yanlı anket yapıyor," suç duyurusunda bulunursunuz” şeklinde konuştu.