Çopuroğlu'ndan Meydanda üye çalışması yapan teşkilata destek

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı, tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan üye stantında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çopuroğlu, “Bugün meydandayız. Melikgazi teşkilatımızın, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ve ekibinin meydanda üye çalışmasını yaptığını biliyorduk ama çat kapı yaptık kendilerine. Maşallah güzel bir teveccüh var. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Hem bize ulaşmak isteyenler, soru sormak isteyen, bir şeyin fark etmek isteyen vatandaşlarımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Meydandaki bu kalabalığa biz de şahitlik yapıyoruz. Tabii özellikle çalışmak, gayret etmek hakikaten kıymetli. Bu noktada da teşkilatlarımız farklı bir anlam ifade ediyor bizim için. Teşkilatın içinden geldiğim için bu teşkilatlarımızın gayretine destek olmamız gerekiyor. Melikgazi teşkilatımız da hakikaten güzel bir çalışma içerisinde. Birkaç tane üyeliğe biz bizzat fiziken müdahil olabildik. Bir hatta bu çok ortam müsait değil ama burada da rozet takma imkanımız oldu. Güzel bir ambiyansta çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.



Üye çalışmalarının kalabalık bir şekilde devam ettiğini ifade eden AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, “Biz AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda stand çalışmasıyla, kurmuş olduğumuz çadırımızla üyelik çalışmaları yapıyoruz. Tüm Kayseri halkımızı, Kayseri'nin en büyük partisi olan, Türkiye'nin iktidar partisi olan, en büyük partimiz olan AK Parti'deki standımıza, çadırımıza tüm Kayseri halkımızı bekliyoruz. Sağ olsun, kıymetli AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu da bugün standımızı ziyaret ettiler. Gördüğünüz üzere, şehrimizin, halkımızın teveccühüyle kalabalık bir şekilde üyelik çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.