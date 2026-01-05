Çopuroğlu’ndan Meysu halka arzına destek mesajı

Türkiye'nin köklü içecek üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Planlanan halka arz ile Şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Meysu'nun talep toplama Tarihinin başlaması sebebiyle Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ziyarette bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “12’inci firmamız halka arz oluyor. Gelecek hafta Pazartesi günü o malum gong'a vurma süreci başlayacak. Bundan sonra artık Kayseri’deki firmalarımızın borsada işlem görmeye başladığına hep beraber şahit olacağız. Tabii ki Sayın Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız zaman zaman dile getirir kurumsallaşmanın, borsaya açılmanın ne kadar kıymetli olduğunu. Bunun burada hayata geçtiğini görüyoruz. Biraz önce yaptığımız görüşmelerdeki vardığımız kanaat de; buradan satıştan elde edilecek gelirlerin tamamının yine yatırıma yöneleceğiyle alakalı bilgiler paylaştılar bizlerle. Biz de tabii ziyadesiyle mutlu olduk. Artık 2026 yılı ve ondan sonraki yıllarda Kayseri’deki birçok firmayı borsada görmeye alışık olmak lazım. Beraber birçok firmamızı borsada göreceğiz. Bu ne demek oluyor diyeceksiniz; insanlar artık tüm Türkiye'de tasarruflarını Kayseri'nin ticari erbablarının o güvenilir, iş bilir ellerine teslim edecekler. Cenabı Allah şimdiden hayırlı uğurlu eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte kazançların tekrar yatırıma döneceğini, Kayseri’de ve Türkiye’de birçok yatırıma aracılık edilecek bu sürecin hayırlı olsun demek için ziyaretinde bulunuyoruz” ifadelerinde bulundu.



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Öncelikle olarak şu an Kayserimizin gerçekten çok güzide bir işletmesinde, Meysu fabrikasındayız. Şu an Kayserimizin 12’inci halka arz olan, borsada inşallah yatırımlarına daha da güçlü bir şekilde Türkiye’ye hitap edecek olan firmamızın bugün başarılarını tebrik etmek için bir aradayız. Zorlu bir süreç geçirdiklerinin farkındayız ama azim ve kararlılıklarından asla vazgeçmediler. Yerli ve milli olmanın yanı sıra memleketimizin firması olması da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu