Çopuroğlu'ndan Mustafa Keser'in 'alırken mi, satarken mi?' fıkrasına tepki

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, konser sırasında seyircilere anlattığı fıkra ve Kayserililer için ‘Yahudi benzetmesi’ tartışmalara neden oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Keser’i eleştirdi.

Milletvekili Çopuroğlu; “Dinimizle alay etmek de, Kayseri’ye ve Kayserililere laf söylemek de kimsenin haddi değildir. Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum” açıklamasını yaptı.

MUSTAFA KESER NE DEMİŞTİ?

Mustafa Keser, anlattığı fıkrada şu ifadeleri kullanmıştı; “Yok o Kayseri fıkrası değilmiş, Yahudi fıkrasıymış. Yahudi ile Kayseri’nin farkı mı var oğlum. Hayır yani yanlış anlaşılmasın. Yahudi de hesap kitap, o manada Kayserili de hesap kitap. Kayserilinin hesabına bak; ‘Kayseri’de gayrimüslim bir kardeşimiz islama geçmeye karar vermiş. İslamın şartlarını araştırıyor. Bir dükkana girmiş demiş ki; ‘Ben islama geçeceğim, islamın şartı kaçtır?’ Kayserilinin kafada hesap var ya. Düşünmüş ‘8’ demiş. Gayrimüslim demiş ki ’Bir yanlışlık olmasın, bana 5 dediler’. Adam da ‘O bize gelişi’ demiş”.