Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e soda göndermesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı konuşmada 'AK Gençlik. Ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?' sözlerine karşı 'AK Genç'in, gadasını alayım. Bence sık sık soda için. Ak Genç hazımsızlığına en iyisi, soda' dedi.

Çopuroğlu'ndan Özgür Özel'e soda göndermesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP’li Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşmada “AK Gençlik. Ya gençlikle bunların bir ilgisi olabilir mi?” sözlerine çektiği video ile yanıt verdi. Milletvekili Çopuroğlu, CHP’li Özgür Özel’e soda göndermesinde bulunarak, “Ne yazıyor? ‘Hazımsızlığa iyi gelir’ diyor. Ak Genç hazımsızlığına iyi gelir mi acaba? Bu Manisa milletvekili herhalde Ak Genç'le alakalı bir şeyler söylemiş. Ak Genç'in, gadasını alayım. Bence sık sık soda için. Ak Genç hazımsızlığına en iyisi, soda” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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