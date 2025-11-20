Çopuroğlu'ndan Yeşilhisar müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi’nde 4.111,21 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Yeşilhisar Hükümet Konağı projesine ilişkin proje ve ihale dosyalarının tamamlandığını duyurdu ve Kayseri Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına bildirildiğini belirtti. Öte yandan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sürecin hızlandırılması amacıyla dosyayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sundu. Bakan Yerlikaya ise projenin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı yönündeki bilgiyi Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na verdi.

Milletvekili Çopuroğlu, “Yeşilhisar’ın kamu hizmetlerinin daha etkin, modern ve erişilebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan Hükümet Konağı yatırımı Kayserimize, Yeşilhisarımıza hayırlı olsun” dedi.