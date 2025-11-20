Çopuroğlu'ndan Yeşilhisar müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Hükümet Konağı projesine ilişkin gerekli proje ve ihale dosyalarının tamamlandığı, Kayseri Valiliğince İçişleri Bakanlığına bildirildiğini belirtti. Öte yandan Çopuroğlu, dosyayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya iletti. Bakan Yerlikaya ise projenin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı yönündeki bilgiyi Milletvekili Şaban Çopuroğlu'na verdi.

Çopuroğlu'ndan Yeşilhisar müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi’nde 4.111,21 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Yeşilhisar Hükümet Konağı projesine ilişkin proje ve ihale dosyalarının tamamlandığını duyurdu ve Kayseri Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına bildirildiğini belirtti. Öte yandan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sürecin hızlandırılması amacıyla dosyayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sundu. Bakan Yerlikaya ise projenin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı yönündeki bilgiyi Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na verdi.

Milletvekili Çopuroğlu, “Yeşilhisar’ın kamu hizmetlerinin daha etkin, modern ve erişilebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan Hükümet Konağı yatırımı Kayserimize, Yeşilhisarımıza hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 'Güvenilir Gıda' için denetimler sürüyor
Kayseri’de “Güvenilir Gıda” için denetimler sürüyor
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Motorin 60 lirayı solladı: 61 lira 52 kuruş
Motorin 60 lirayı solladı: 61 lira 52 kuruş
Başkan Özsoy, 'Suça sürüklenen çocukların yargılamaları çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmeli'
Başkan Özsoy, “Suça sürüklenen çocukların yargılamaları çocuk psikolojisine uygun olarak devam etmeli”
A Millilerin play-off rakibi belli oldu
A Millilerin play-off rakibi belli oldu
Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Erciyes 38 FK'li sporcuların cezası belli oldu
Bahis gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Erciyes 38 FK’li sporcuların cezası belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!