Çopuroğlu, 'Sahada, milletimizle omuz omuzayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Sivas'ın Gemerek ilçesin de vatandaşlarla bir araya geldi. Çopuroğlu, 'Gemerek'te kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onların misafirperverliğini paylaşacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmenin heyecanını yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü yarınlara yürümesi için bizler de sahada, milletimizle omuz omuzayız' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Sivas’ın Gemerek ilçesine gitti. Çopuroğlu, sahada çalışmaların süreceğini belirterek yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizin her köşesinde yankı buluyor. Bugün de Gemerek’te kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onların misafirperverliğini paylaşacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmenin heyecanını yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin daha güçlü yarınlara yürümesi için bizler de sahada, milletimizle omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.

