Çopuroğlu: 'Sosyal medyada ve sahada çalışmaya devam ediyoruz'

AK Parti Kayseri 3. sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, 'Saha '13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak' diyor' dedi.

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  • 25.04.2023 11:00
  • Güncelleme: 25.04.2023 11:14
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Çopuroğlu: 'Sosyal medyada ve sahada çalışmaya devam ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri 3. sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Saha ‘13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak’ diyor” dedi.

AK Parti Kayseri 3. Sıra Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Çopuroğlu, esnafın derdini dinleyerek, bol kazançlar diledi. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Çopuroğlu, şehrin farklı noktalarında adayların saha çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların Cumhur İttifakı’nı destekleyici sözleriyle motive olduklarını ifade eden Şaban Çopuroğlu, “Şu anda Cumhur İttifakı’mız ile beraber bizler 10 adayımızla birlikte sahada çalışmaya gayret ediyoruz. Şehrin farklı noktalarında adaylarımız çalışmaya gayret ediyorlar. Bizler bugün çarşı içerisinde bir çalışmaya katılıyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Sabahın erken saati olmasına rağmen esnaflarımızın enerjileri yüzlerinden okunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sahada güzel bir atmosfer var. Vatandaşın hoş bir rağbeti var. Netice olarak Cumhur İttifakı’nı destekleyici sözleri ile bizleri motive ediyorlar. İnşallah 15 Mayıs’a girdiğimiz saatlerde Cumhur İttifakı’mızın tekrardan büyük bir çoğunlukla seçtireceği kanaati sahada hakim. Biz sosyal medyada ve sahada aynı anda ikisinde de çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü ikisinden birini boş bıraktığımız zaman olmuyor. Görünen o ki saha Cumhur İttifakı’mızı destekliyor. Saha ‘13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak’ diyor. İnşallah 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımıza o balkon konuşmasını yaptıracağız. Vatandaşlarımıza şimdiden gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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