Çorakçılar mahalle halkı Kentsel Dönüşüm Projesi için bilgilendirildi

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına Çorakçılar Mahallesi ile devam ediyor.

Çorakçılar Mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, projesi çalışılan Çorakçılar Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerini bilgilendirdi.

Çorakçılar Mahallesi’ni de yenileyerek ilçeye yeni modern bir çehre kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerimizi tüm sosyal donatıları ile yaparak ayrıca bir sosyal dönüşümde gerçekleştiriyoruz. Hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğimiz Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projelerimize Çorakçılar Mahallemizi de ekledik. Çorakçılar Mahallesi hak sahipleri ile bir araya gelerek üzerinde çalıştığımız projemiz hakkında bilgiler verdik. Türkiye’ye örnek ve referans gösterilen kentsel dönüşüm projelerimizle yeni modern, nitelikli mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir çehre kazandırmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerin imar süreçleri ve vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama biz Melikgazi olarak birçok mahallemizde bu zorluğun üstesinden geliyor hak sahiplerimizi yeni modern evlerine kavuşturuyoruz. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı