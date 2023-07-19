Çorakçılar mahalle halkı Kentsel Dönüşüm Projesi için bilgilendirildi

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına Çorakçılar Mahallesi ile devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 19.07.2023 12:12
  • Güncelleme: 19.07.2023 15:26
  • 45
Çorakçılar mahalle halkı Kentsel Dönüşüm Projesi için bilgilendirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına Çorakçılar Mahallesi ile devam ediyor.

Çorakçılar Mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, projesi çalışılan Çorakçılar Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerini bilgilendirdi.

Çorakçılar Mahallesi’ni de yenileyerek ilçeye yeni modern bir çehre kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerimizi tüm sosyal donatıları ile yaparak ayrıca bir sosyal dönüşümde gerçekleştiriyoruz. Hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğimiz Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projelerimize Çorakçılar Mahallemizi de ekledik. Çorakçılar Mahallesi hak sahipleri ile bir araya gelerek üzerinde çalıştığımız projemiz hakkında bilgiler verdik. Türkiye’ye örnek ve referans gösterilen kentsel dönüşüm projelerimizle yeni modern, nitelikli mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir çehre kazandırmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm yapılacak yerlerin imar süreçleri ve vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama biz Melikgazi olarak birçok mahallemizde bu zorluğun üstesinden geliyor hak sahiplerimizi yeni modern evlerine kavuşturuyoruz. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Muharrem ayı neden önemlidir?

Muharrem ayı neden önemlidir?

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

3
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

4
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

DAHA FAZLA
Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Başkan Arslan, “Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”