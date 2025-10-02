Covid-19'un Nimbus varyantında vaka sayısı artıyor mu?

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, boğazınız ağrıyorsa ve ateşiniz varsa, sonbaharda yayılan yeni Covid virüslerinden birine yakalanmış olabilirsiniz.Yetkililere göre, bazıları tarafından Stratus olarak adlandırılan XFG ve Nimbus olarak bilinen NB.1.8.1 şu anda en çok yayılan varyantlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bunların önceki Covid-19 varyantlarına kıyasla daha büyük bir tehdit oluşturmadığını veya insanların kendilerini daha hasta hissetmelerine neden olmadığını söylüyor. Ancak virüsün son zamanlarda geçirdiği genetik değişiklikler enfeksiyon olasılığını artırabilir. Varyantın belirtileri ise keskin boğaz ağrısı, ses kısıklığı, sürekli yorgunluk, öksürük, baş ağrısı ile kendisini gösteriyor.